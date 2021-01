Meteo Italia al 28 Gennaio | cambia tutto | in Europa e in Italia

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Vista la discontinuità dei modelli matematici, destinati a mutare tantissime volte e per di più nell’arco della stessa giornata, dobbiamo procedere a vista. Dobbiamo partire da punti fermi, da elementi barici che siano in grado di tracciare una stradaclimatica la meno tortuosa possibile. Per elementi barici, per chi non lo sapesse, intendiamo le Alte e le Basse Pressioni e quando scriviamo che proprio in questi giorni sta avvenendo una ricollocazione europea – ma in realtà possiamo parlare di una ricollocazione emisferica – è perché gli effetti di tale ridistribuzione potrebbero coinvolgere ampie zone del vecchio continente. Uno dei capi saldi degli ultimi giorni è sicuramente il gelo. Gelo che sta affluendo sull’orientale e che ben presto punterà Grecia e Turchia. Nel contempo ...