Meteo | arriva il ciclone artico | temperature sottozero in quasi tutta Italia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilincontinua ad essere variabile, con l’arrivo delche potrebbe far calare leinla penisola. Continua ad essere molto variabile ilsulla penisola, e nei prossimi giorni, avremo un nuovo peggioramento grazie all’arrivo del. Infatti sulla penisola si attiverà il “canale del gelo“, L'lo proviene da Inews.it.

ilmeteoit : #METEO: arriva il #BURIAN! Facciamo #DEFINITIVAMENTE #CHIAREZZA - ilSaronno : Meteo, pericolo raffiche di vento. Arriva il foehn - _dinomeedifatto : Se anche qua arriva il tempo orrendo di pioggia e nuvole che c'è in gran parte d'Italia mi prendo la responsabilità… - giannettimarco : RT @Adnkronos: Ondata di gelo dalla #Siberia, ecco quando arriva - BeppeBo1961 : RT @Adnkronos: Ondata di gelo dalla #Siberia, ecco quando arriva -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo arriva

iLMeteo.it

Fine gennaio: in arrivo il grande freddoStiamo vivendo un inverno quasi d'altri tempi, caratterizzato da un clima dinamico, gelido e ricco di neve. E le prospettive per l'immediato futuro sono ancora ...Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, dice sì al piano del presidente della Regione, Giani "La pandemia in corso e la conseguente crisi economica chiedono che si faccia presto" ...