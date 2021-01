Mercato del lavoro, non solo Covid. La crisi è strutturale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo il XXII Rapporto del CNEL sul Mercato del lavoro e della contrattazione collettiva, reso noto nella giornata di ieri, la situazione italiana presenta un chiaroscuro allarmante, considerando alcune problematiche non originate dal Covid-19 ma da una persistente fragilità del Paese. Se i dati più drammatici riguardano, secondo il CNEL, l’occupazione giovanile (con 2 milioni di NEET) e quella femminile (con quasi una donna su due inoccupata già nella fase pre-Covid), non destano minore preoccupazione il mancato rinnovo dei contratti per oltre 10 milioni di lavoratori (77,5% del totale), l’inadeguatezza del sistema scolastico nella formazione delle competenze, l’aumento della povertà e delle disuguaglianze in un Paese che, proprio sulle disuguaglianze, pare fondato. Una situazione sociale e lavorativa destinata ad ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo il XXII Rapporto del CNEL suldele della contrattazione collettiva, reso noto nella giornata di ieri, la situazione italiana presenta un chiaroscuro allarmante, considerando alcune problematiche non originate dal-19 ma da una persistente fragilità del Paese. Se i dati più drammatici riguardano, secondo il CNEL, l’occupazione giovanile (con 2 milioni di NEET) e quella femminile (con quasi una donna su due inoccupata già nella fase pre-), non destano minore preoccupazione il mancato rinnovo dei contratti per oltre 10 milioni di lavoratori (77,5% del totale), l’inadeguatezza del sistema scolastico nella formazione delle competenze, l’aumento della povertà e delle disuguaglianze in un Paese che, proprio sulle disuguaglianze, pare fondato. Una situazione sociale e lavorativa destinata ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato del In un 2020 critico per il mercato del vino, il Prosecco Doc è da record storico WineNews Ryzen 7 5800 e Ryzen 9 5900, AMD svela due nuove CPU desktop (solo per OEM)

Ryzen 7 5800 e Ryzen 9 5900 sono le due nuove CPU di casa AMD rivolte specificatamente al mercato dei PC preassemblati. Dotati dello stesso numero di core dei modelli X, lavorano a frequenze inferiori ...

Le vendite di iPhone 12 in Cina volano, calano i marchi Android

Proseguono i segnali di vendite sostenute degli iPhone 12, questa volta in Cina dove i media locali parlano di «Spedizioni sconcertanti» ...

