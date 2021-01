Mercato | Auriemma | “Milik ha scelto la Juve | ha deciso da tempo”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il futuro di Areksarà lontano da Napoli. Il centravanti polacco è in rotta con il club di De Laurentiis, vive da separato in casa e ha rifiutato la proposta di rinnovo messa sul piatto dai partenopei. Stando a quanto riportato da Raffaele, giornalista vicino alle vicende azzurre, nel corso della trasmissione Si L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Auriemma

Inter-News.it

Raffaele Auriemma segnala come Daniele Orsato, quarto ufficiale domenica contro la Roma, non arbitri più l'Inter dalla volta con la Juventus.Il vice pres. dell'Udinese ha detto contro il Napoli punteranno sulle ripartenze. No Lasagna agli azzurri a gennaio, De Paul una possibilità.