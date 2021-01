Meizu Pop Pro | auricolari true wireless economiche con cancellazione attiva del rumore

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il produttore cineseha annunciato le Pop Pro,condelche hanno il pregio di costare meno di 100 euro ed essere quindi molto accessibili. Le cuffie di tipo in-ear sono le prime del produttore a includere questo tipo di tecnologia ed esteticamente ricordano molto da vicino le Apple AirPods Pro, con un design a stelo e l’inconfondibile colorazione bianca con finitura lucida. Anche la custodia per la ricarica, inoltre, riprende l’aspetto di quella della cuffie di Cupertino, ma certo i prezzi di queste Pop Pro sono molto lontani da quelli delle cuffie del colosso californiano. Al momento non sono noti molti dettagli degli. L’azienda cinese si è infatti limitata a spiegare che le cuffie ...

La kermesse del CES 2021, per la prima volta all digital causa coronavirus, ha visto Meizu e Belkin interpretare in modo simile e allo stesso tempo differente lo stilema degli auricolari senza fili co ...Le Meizu Pop Pro sono le prime cuffie true wireless del brand ad integrare la tecnologia ANC (cancellazione attiva del rumore). E non somigliano alle AirPods Pro solo nel nome.