"Megalomane scatenato, fantasia suicida": che fine orribile farà Matteo Renzi, agghiacciante profezia di Cacciari (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "La crisi di governo dipende un po' dalla fantasia suicida del personaggio, per l'ennesima volta non capisco assolutamente le mosse di costui, un Megalomane scatenato. Matteo Renzi per l'ennesima volta si farà male. Pensa di far fuori Conte? Se si va alle elezioni, Renzi prende il 2%". Così Massimo Cacciari boccia la strategia politica sull'attuale crisi di governo del leader di Italia viva. "Dipende un po' dalla fantasia suicida del personaggio, per l'ennesima volta non capisco assolutamente le mosse di costui, un Megalomane scatenato", ha detto il filosofo, a Cartabianca, riferendosi a Matteo Renzi. "Aveva perfettamente ...

