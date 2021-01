Mediobanca | collocato un covered bond a 10 anni da 750milioni di euro

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha concluso oggi con successo il collocamento di undenominato incon scadenza a 10, per un ammontare complessivo di 750 milioni di. L’ultima emissione di unitaliano risaliva a gennaio 2020 eè diventata il primo emittente bancario italiano ad emettere a tassi negativi, allo spread più basso mai ottenuto su undi pari scadenza. Il, prezzato a -0.077% con un rendimento pari al MS+13 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,5 miliardi, che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (MS+17bps) e di raggiungere la size obiettivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Mediobanca collocato

Il Messaggero

Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un covered bond denominato in euro con scadenza a 10 anni, per un ammontare ...Le crisi politiche non sembrano scuotere più di tanto le Borse: maggiori gli effetti sui rendimenti dei T-bond e sullo spread Btp-Bund - Volano Gm e Tesla - A Piazza Affari risparmio gestito sugli scu ...