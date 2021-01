Maurizio Lastrico | chi è Filippo Cerasi della serie tv “Mady in Italy”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021), noto comico ed attore, abbiamo imparato a conoscerlo sul palco di Zelig quando muoveva i primi passi nel 2009, per poi approdare alle fiction di successo ed al grande cinema. Nato a Genova nel 1979, si diploma a 19 anni come operatore turistico ed è già attivo nel mondo dello spettacolo, poichè si aggiudica il premio Cine In Città come Miglior Sceneggiatura del cortometraggio “Molto Piacere”, da Zelig alledi successo Nel 2006 si diploma presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova e l’anno successivo entra a far parte del cast di “Camera Cafè” fortunata sitcom Mediaset, interpretando il personaggio il catatonico. La grande occasione arriva nel 2009 con Zelig Off recitando un monologo che rivisita la Divina Commedia. Il grande successo raggiunto nella ...