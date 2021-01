Matteo Renzi ha ritirato la delegazione di Italia viva dal governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) «La crisi politica non è aperta da Italia viva, è aperta da mesi», ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa da Montecitorio dove ha annunciato le dimissioni dal governo della delegazione di Italia viva, formata dalle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti, e il sottosegretario Ivan Scalfarotto. «C’è una drammatica emergenza da affrontare ma non può essere l’unico elemento che tiene in vita il governo. Rispondere alla pandemia significa avere desiderio e bisogno di sbloccare i cantieri e agire sulle politiche industriali. Qualcuno può dire che siamo un modello, io dico che dobbiamo darci una smossa». E sul Mes il leader di Italia viva ha spiegato che «vuol dire più fondi per la sanità, e non ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) «La crisi politica non è aperta da, è aperta da mesi», ha dettoin conferenza stampa da Montecitorio dove ha annunciato le dimissioni daldelladi, formata dalle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti, e il sottosegretario Ivan Scalfarotto. «C’è una drammatica emergenza da affrontare ma non può essere l’unico elemento che tiene in vita il. Rispondere alla pandemia significa avere desiderio e bisogno di sbloccare i cantieri e agire sulle politiche industriali. Qualcuno può dire che siamo un modello, io dico che dobbiamo darci una smossa». E sul Mes il leader diha spiegato che «vuol dire più fondi per la sanità, e non ...

