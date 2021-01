Massimo Cannoletta, il suo nuovo lavoro dopo L'Eredità: ecco cosa fa oggi dopo il successo in tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Massimo Cannoletta, dopo aver lasciato L'Eredità nonostante il suo grandissimo successo, ha finalmente reso noto il suo ultimo progetto. Il pluricampione, ammirato ed amato da milioni e milioni di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021)aver lasciato L'nonostante il suo grandissimo, ha finalmente reso noto il suo ultimo progetto. Il pluricampione, ammirato ed amato da milioni e milioni di ...

drammagiocoso : L'altra sera ho pensato una cosa guardando l'Eredità e quasi mi stava venendo da piangere: Massimo Cannoletta super… - infoitcultura : L’Eredità, Massimo Cannoletta: “Non ho ancora visto i 280mila euro vinti” - mistellaz : Ma una petizione per far tornare Massimo Cannoletta, no? @Massimo20_IT #leredita - nonescludo : Massimo solo se sei Cannoletta @Massimo20_IT - infoitcultura : “Ma quali soldi?” Massimo Cannoletta gela la Bortone e imbarazza l’Eredità -