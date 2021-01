Massimo Cannoletta: arriva l’attesissima svolta professionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il supercampione Massimo Cannoletta volta pagina dopo il successo dell’Eredità ed inizia una nuova ed imperdibile avventura. Si è fatto conoscere grazie alla sua simpatia ed alla sua infinita dote culturale nel programma de l’Eredità. Adesso, Massimo Cannoletta, dopo aver accennato precedentemente ai suoi piani per il futuro, decide di proseguire attivamente il suo percorso. Un’inattesa L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il supercampionevolta pagina dopo il successo dell’Eredità ed inizia una nuova ed imperdibile avventura. Si è fatto conoscere grazie alla sua simpatia ed alla sua infinita dote culturale nel programma de l’Eredità. Adesso,, dopo aver accennato precedentemente ai suoi piani per il futuro, decide di proseguire attivamente il suo percorso. Un’inattesa L'articolo proviene da YesLife.it.

CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Massimo Cannoletta, il suo nuovo lavoro dopo L'Ere... - drammagiocoso : L'altra sera ho pensato una cosa guardando l'Eredità e quasi mi stava venendo da piangere: Massimo Cannoletta super… - infoitcultura : L’Eredità, Massimo Cannoletta: “Non ho ancora visto i 280mila euro vinti” - mistellaz : Ma una petizione per far tornare Massimo Cannoletta, no? @Massimo20_IT #leredita - nonescludo : Massimo solo se sei Cannoletta @Massimo20_IT -