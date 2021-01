Massimo Boldi innamorato di Irene Fornaciari/ Shopping griffato e rose rosse... (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Massimo Boldi innamorato pazzo di Irene Fornaciari: l'attore 75enne paparazzato in giro a Roma con la sua fidanzata 40enne Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021)pazzo di: l'attore 75enne paparazzato in giro a Roma con la sua fidanzata 40enne

MarmoAColazione : @Carlo_Asterix @chmartema @fattoquotidiano Non me ne fotte assolutamente nulla. Voglio che si facciano i vaccini ne… - gaglioffo66 : @LegaSalvini Immagino sorella di Massimo Boldi anche lei comica di presume - 2gobbo : @AlfioKrancic Io preferisco l'opinione di Massimo Boldi. Non capisce un cazzo di niente, ma quanto fa ridere! Cipollino ahahah - eliodemaria : RT @silvio_garofalo: Sì, ma il secondo posto a Massimo Boldi lo vogliamo riconoscere? #dareacesare - silvio_garofalo : Sì, ma il secondo posto a Massimo Boldi lo vogliamo riconoscere? #dareacesare -