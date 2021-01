(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Beppeprima della sfida con la Fiorentina ha parlato ai microfoni di Rai Sport delle vocidell’Inter. Ecco la sua dichiarazione: : “Queste voci non ci devono condizionare.stalenell’interesse dell’Inter e del suo blasone storico. Queste voci non ci devono condizionare”. Foto: YouTube Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SiiocaMilan : RT @sportface2016: +++#Inter, #Marotta: 'Voci sulla società? #Suning sta valutando le opportunità nell'interesse dell'Inter e nel rispetto… - ZiROMELU : RT @Magobobo98: @ZiROMELU Cioè, Marotta ha bloccato lo scambio Politano Spinazzola (che ad oggi sta facendo le buche sulla fascia sx) per p… - GurzoBahri : RT @sportface2016: +++#Inter, #Marotta: 'Voci sulla società? #Suning sta valutando le opportunità nell'interesse dell'Inter e nel rispetto… - napolista : #Marotta sulla possibile cessione: “#Suning sta valutando le opportunità, nell’interesse dell’Inter” Alla Rai sull… - CalcioWeb : #Marotta conferma le voci sulla cessione dell' @Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta sulla

Alla Rai sulla sfida con la Juve: "Non sarà una partita decisiva, la ritengo interlocutoria, al di là del risultato, perché sicuramente è ancora presto" ...L'a.d. sportivo nerazzurro: "Eriksen play? Ha tutte le qualità per fare quello che il tecnico gli chiede. Con la Juve non sarà decisiva, conterà la prestazione" ...