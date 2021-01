Marocchino scaglia i pitbull contro i carabinieri | voleva nascondere droga e proiettili

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Appena visti idavanti casa sua, hatodi loro i due. Arriva da Reggio Emilia l’ennesimo caso di grave intimidazione alle forze dell’ordine. A metterlo in atto undi 32 anni, poi arrestato per spaccio die detenzione di munizioni. L’uomo era già noto per precedenti diL’uomo era in quella che ihanno descritto come una “sospettosa attesa” davanti la sua abitazione. Non appena ha visto la pattuglia diilè immediatamente rientrato nel garage di casa e ha liberato i due, ...