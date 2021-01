Marianna Vertola | primo piano esplosivo | bikini incontenibile – FOTO

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)mette in mostra tutto il suo fascino in uno scatto insu Instagram, curve magnifiche in costume Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La bellezza mediterranea disi sta affermando sempre di più sui social network. La influencer, modella e showgirl L'articolo proviene da YesLife.it.