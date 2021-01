Maria Teresa Ruta, durissimo sfogo contro i compagni: urla e lacrime nella Casa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È arrivato il momento anche per Maria Teresa Ruta di lasciarsi andare a una crisi. Del resto, è successo a tutti prima o poi nella Casa del Grande Fratello vip, e doveva succedere anche a lei. A creare la spaccatura maggiore, la lite con Cecilia Capriotti che non ha preso bene la nomination. Le parole della Capriotti Tutto comincia lunedì sera quando Maria Teresa Ruta nomina Cecilia Capriotti, a cui la cosa non è andata giù nonostante il tentativo di chiarimento della Ruta. Durante la cena di ieri la Capriotti, che ha deciso di non mollare l’osso, ha lanciato una provocazione che la Ruta ha colto benissimo: “Stanotte qualcuno russava nella camera…“. A quel punto la Ruta lascia ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È arrivato il momento anche perdi lasciarsi andare a una crisi. Del resto, è successo a tutti prima o poidel Grande Fratello vip, e doveva succedere anche a lei. A creare la spaccatura maggiore, la lite con Cecilia Capriotti che non ha preso bene la nomination. Le parole della Capriotti Tutto comincia lunedì sera quandonomina Cecilia Capriotti, a cui la cosa non è andata giù nonostante il tentativo di chiarimento della. Durante la cena di ieri la Capriotti, che ha deciso di non mollare l’osso, ha lanciato una provocazione che laha colto benissimo: “Stanotte qualcuno russavacamera…“. A quel punto lalascia ...

