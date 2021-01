Mangiare insetti? Nuovi animali sempre più vicini alle nostre tavole. L'Efsa dice sì alle tarme della farina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le della allevate ed essiccate possono essere mangiate senza rischi come snack o ingrediente di preparati per biscotti, barrette proteiche e pasta. Lo scrive l'Autorità europea per la sicurezza ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Levate ed essiccate possono essere mangiate senza rischi come snack o ingrediente di preparati per biscotti, barrette proteiche e pasta. Lo scrive l'Autorità europea per la sicurezza ...

DavideCasali41 : @_Velies_ Ahaha era da un po' che non riciclavano qualche articolo sul mangiare insetti - PonytaEle : Ci faranno mangiare gli insetti @ladyonorato @SebCochard_11 @fdragoni @ivocamic @riktroiani @RogerHalsted - PonytaEle : A breve ci tolgono la carne con la scusa dei vairus. Potremo mangiare solo la carne sintetica made in Bill Gates o… - AntonioStagni : @fattoquotidiano La Fao, quelli che vogliono far mangiare gli insetti ai negri inneggiando alla decrescita felice e… - Controleuro1 : Quindi dovremmo mangiare i politici? Più insetti di loro. -