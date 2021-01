Manageritalia Executive Professional | Bene Iscro estesa ad autonomi iscritti alle casse

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) - ”Lo abbiamo chiesto da sempre e anche in occasione dell'emendamento Gribaudo, che estendeva l'ai professionistiall'Inps, abbiamo ribadito che era indispensabile considerare anche le professioni ordinistiche che erano escluse. Questo è anche merito die della forza di stare insieme in una grande organizzazione che rappresenta manager e alteità”. Così Carlo Romanelli, presidente, sull'annuncio via Facebook della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, di voler estendere i nuovi ammortizzatori () anche agli. “L'estensione per il momento solo ...