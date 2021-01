Mamma Villirillo | “Tre anni dall’assassinio di Giuseppe | istituzioni mai viste”

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Giuseppe, un ragazzo esile e disarmato, è stato colpito al cuore quattro volte. Il suo assassino ha voluto uccidermi due volte. Ho questa scena davanti agli occhi, insieme al dolore dei miei due figli testimoni, tutti i giorni”. È Catia Villirillo, mamma coraggio, a ricordare suo figlio assassinato il 13 gennaio 2018 dal pluripregiudicato Salvatore Gerace nella sede dell’associazione LibereDonne, a Crotone, da lei fondata per difendere le donne dalla violenza, per sensibilizzare alla legalità, per educare i giovani. Un impegno che vedeva coinvolto in prima persona anche il suo primogenito, Giuseppe: “Noi- ha detto in una diretta Fb con la Dire per ricordare suo figlio- con l’associazione davamo fastidio. Lui faceva avvicinare tanti giovani e al Gerace dava fastidio il viavai delle forze dell’ordine. Uccidere in pieno giorno è stata una sfida allo Stato”.