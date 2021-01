(Di mercoledì 13 gennaio 2021) In, hol'recitaDonalde persinosi è detto concorde con l'appello peril presidente degli USA dal. Donaldè l'essere umano ad essere stato maggiormente al centro dell'agone mediatico nel corso degli ultimi giorni. Su Twitter, ad esempio, sta dilagando un appello perin digitale il suo personaggio da, hol'si è detto d'accordo con questa iniziativa. In attesa di capire se Donaldsarà davvero sottoposto alla procedura di impeachment o meno, il mondo di Twitter ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mamma, ho riperso l'aereo: anche Macaulay Culkin vuole rimuovere Trump dal film - PattiGiusto : RT @Corriere: E su Twitter dilaga l’appello: «Cancellate Donald Trump da Mamma ho riperso l’aereo» - silvanss3r : ORA LE CAXXATE LE HO SENTITE TUTTE . DOVE ARRIVA L'IGNORANZA ???? - ParamountItalia : Dopo la presidenza degli Usa e l'accesso ai social, perderà anche il suo posto nel film? #DonaldTrump #HomeAlone - CM_Memorabili : Donald Trump fuori dal film “Mamma ho riperso l’aereo”: la richiesta su Twitter -

Corriere della Sera

In Mamma, ho riperso l'aereo recita anche Donald Trump e persino Macaulay Culkin si è detto concorde con l'appello per rimuovere il presidente degli USA dal film. Donald Trump è l'essere umano ad esse ...