Mafia | operazione nell’Agrigentino | 35 provvedimenti cautelari Arrestato anche un consigliere comunale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno eseguito 35, di cui 11 arresti in carcere e uno ai domiciliari per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. L’, denominata Oro bianco, è coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido, e dei sostituti Calogero Ferrara, Pierangelo Padova, Claudio Camilleri e Gianluca De Leo. Fra gli arrestati Rosario Pace, considerato il capo, e ildi Palma di Montechiaro Salvatore Montalto. Tra i tentativi di estorsione svelati dall’indagine dei carabinieri ci sarebbe quello ai danni del gruppo di imprese che si è aggiudicato un appalto da due milioni e trecento mila euro nell’ambito del “Contratto di quartiere”. In manette sono finiti...