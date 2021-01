Made in Italy: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Made in Italy: trama, cast, quante puntate e streaming Da mercoledì 13 gennaio 2021 in prima serata (ore 21,40 circa) su Canale 5 va in onda Made in Italy, una serie televisiva italiana, prodotta da Mediaset e Taodue. La serie, che racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana nella movimentata Milano del 1974, vede come protagonista Irene Mastrangelo (interpretata da Greta Ferro), giovane ventitreenne figlia di immigrati dal Sud, che risponde ad un annuncio di lavoro in redazione della rivista di moda Appeal. La serie ideata da Camilla Nesbitt, scritta da Laura e Luisa Cotta Ramosino, Paolo Marchesini e Mauro Spinelli, è già stata venduta in più di venti paesi: tra i più importanti gli Stati Uniti, Canada, Russia, tutto il Sud America (HBO ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)in: trama, cast, quante puntate e streaming Da mercoledì 13 gennaio 2021 in prima serata (ore 21,40 circa) su Canale 5 va in ondain, unatelevisiva italiana, prodotta da Mediaset e Taodue. La, che racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana nella movimentata Milano del 1974, vede come protagonista Irene Mastrangelo (interpretata da Greta Ferro), giovane ventitreenne figlia di immigrati dal Sud, che risponde ad un annuncio di lavoro in redazione della rivista di moda Appeal. Laideata da Camilla Nesbitt, scritta da Laura e Luisa Cotta Ramosino, Paolo Marchesini e Mauro Spinelli, è già stata venduta in più di venti paesi: tra i più importanti gli Stati Uniti, Canada, Russia,il Sud America (HBO ...

