Made in Italy: tutti i personaggi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Made in Italy - Stefania Rocca e Greta Ferro Dopo più di un anno dal lancio su Amazon Prime Video, debutta finalmente su Canale 5 Made in Italy, la serie creata da Camilla Nesbitt per Taodue e The Family che racconta al pubblico la nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni settanta. Dirette da Luca Lucini e Ago Panini, le quattro prime serate ruoteranno attorno alla vita della giovane Irene (la modella Greta Ferro), una ragazza che sta cercando la propria strada e che, andando contro il volere della propria famiglia, rifiuterà di sposarsi e approderà nella redazione di una patinata rivista di moda, nella quale incrocerà la sua storia con quella della caporedattrice Rita (Margherita Buy). Intorno a loro alcuni dei più importanti stilisti italiani, come Giorgio Armani (Raoul Bova), Krizia (Stefania ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 gennaio 2021)in- Stefania Rocca e Greta Ferro Dopo più di un anno dal lancio su Amazon Prime Video, debutta finalmente su Canale 5in, la serie creata da Camilla Nesbitt per Taodue e The Family che racconta al pubblico la nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni settanta. Dirette da Luca Lucini e Ago Panini, le quattro prime serate ruoteranno attorno alla vita della giovane Irene (la modella Greta Ferro), una ragazza che sta cercando la propria strada e che, andando contro il volere della propria famiglia, rifiuterà di sposarsi e approderà nella redazione di una patinata rivista di moda, nella quale incrocerà la sua storia con quella della caporedattrice Rita (Margherita Buy). Intorno a loro alcuni dei più importanti stilisti italiani, come Giorgio Armani (Raoul Bova), Krizia (Stefania ...

AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - TeresaBellanova : Le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a @maumartina, scelto come vicedirettore aggiunto alla @FAO. Co… - LegaSalvini : ++ VERGOGNA, GOVERNO CONTRO AGRICOLTURA E MADE IN ITALY ++ - Agricolae1 : #Agricoltura, @decarlosindaco (@FratellidItalia): Con dimissioni @TeresaBellanova attenzione ad attacchi Ue su… - oh_zio : RT @AStramezzi: Mica stiamo a pettinar le bambole....?? Covid-19, professori di Yale condividono terapia domiciliare 'made in Italy' - Sani… -