Made in Italy, stasera in tv su Canale Cinque: cast, trama e anticipazioni della serie tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Made In Italy è la serie tv che andrà in onda a partire da questa sera, mercoledì 13 gennaio 2021, in prima serata su Canale Cinque. Dopo un anno contornato prevalentemente da reality show, la seconda rete della tv 'libera' ci riprova con le fiction. "Fratelli Caputo" è andata abbastanza bene con una media dello share attestatosi intorno al 14% e allora perché non piazzarne un'altra? Ed ecco che Mediaset, insieme a Taodue, ha deciso di realizzare una serie tv ambientata negli anni Settanta che narra la nascita della grande moda italiana. Gli episodi saranno 4 (anche se in totale sono otto, ma questo ve lo spiegheremo tra qualche riga) e verranno trasmessi in chiaro da questa sera fino a mercoledì 3 febbraio (sempre ammesso che Fininvest non decida di ...

