"Made in Italy", Raoul Bova nei panni di Armani: "I suoi complimenti? Il premio più grande" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In "Made in Italy" Raoul Bova veste i panni dell'icona italiana della moda, Giorgio Armani. L'attore ha raccontato la difficile sfida di recitare il ruolo di un grande professionista che, in questo caso, è anche un grande amico. "Quando c'è di mezzo l'amicizia, c'è di mezzo qualcosa di più", ha detto Raoul Bova ospite a Verissimo. >> "Made in Italy" anticipazioni, stasera la prima puntata su Canale 5: tutte le curiosità La serie in chiaro su Canale 5 La prima puntata di "Made in Italy" andrà in onda stasera, mercoledì 13 gennaio 2021, a partire dalle 21.25 su Canale 5. La serie, composta da 8 episodi, racconta la nascita della moda italiana ...

