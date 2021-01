Made in Italy, Raoul Bova: ‘Ho toccato il fondo’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Ho toccato il fondo e la sfida è stata non naufragare. Ho perso i miei genitori in poco tempo: devi fare i conti con le tue fragilità. La mia debolezza si è rivelata la mia forza”. Raoul Bova ricorda i giorni più difficili degli ultimi due anni, quando ha affrontato la morte di mamma e papà e alcuni problemi fisici. “Ho dovuto trovare il coraggio per andare avanti. La debolezza psicologica aveva coinciso con quella fisica: negli stessi giorni in cui moriva mia mamma mi ero fratturato due ossa della gamba. Sentivo sprofondare le mie certezze. Ma la pandemia mi ha fatto capire che non ero solo. Mi ha spinto alla rinascita” racconta al Corriere della Sera. Raoul Bova dimagrito, il nuovo look spiazza i fan La rinascita di Raoul Bova L’attore, tra i protagonisti di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Hoil fondo e la sfida è stata non naufragare. Ho perso i miei genitori in poco tempo: devi fare i conti con le tue fragilità. La mia debolezza si è rivelata la mia forza”.ricorda i giorni più difficili degli ultimi due anni, quando ha affrontato la morte di mamma e papà e alcuni problemi fisici. “Ho dovuto trovare il coraggio per andare avanti. La debolezza psicologica aveva coinciso con quella fisica: negli stessi giorni in cui moriva mia mamma mi ero fratturato due ossa della gamba. Sentivo sprofondare le mie certezze. Ma la pandemia mi ha fatto capire che non ero solo. Mi ha spinto alla rinascita” racconta al Corriere della Sera.dimagrito, il nuovo look spiazza i fan La rinascita diL’attore, tra i protagonisti di ...

