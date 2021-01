Made in Italy: la trama della prossima (seconda) puntata (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosa succederà nella prossima (la seconda) puntata di Made in Italy che sarà trasmessa mercoledì 20 gennaio 2021 in prima serata tv? Dopo aver litigato duramente con suo padre, per essere rientrata in casa all’alba dopo una serata in discoteca, Irene decide di stabilirsi a casa di Monica. Intanto tutta Milano si prepara per la sfilata di Krizia in Triennale, a cui è stata invitata Rita per Appeal, che si occuperà dell’intervista. Irene è presente ma si rende conto, dopo poco tempo, che Rita non si è presentata e quindi potrebbe essere troppo tardi per la loro azienda. Determinata a portare avanti il lavoro necessario al posto della sua datrice di lavoro, la Mastrangelo si impegna per sostituirla e, dopo aver tentato diversi stratagemmi, riesce ad avere accesso alla sfilata. Una volta ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosa succederà nella(ladiinche sarà trasmessa mercoledì 20 gennaio 2021 in prima serata tv? Dopo aver litigato duramente con suo padre, per essere rientrata in casa all’alba dopo una serata in discoteca, Irene decide di stabilirsi a casa di Monica. Intanto tutta Milano si prepara per la sfilata di Krizia in Triennale, a cui è stata invitata Rita per Appeal, che si occuperà dell’intervista. Irene è presente ma si rende conto, dopo poco tempo, che Rita non si è presentata e quindi potrebbe essere troppo tardi per la loro azienda. Determinata a portare avanti il lavoro necessario al postosua datrice di lavoro, la Mastrangelo si impegna per sostituirla e, dopo aver tentato diversi stratagemmi, riesce ad avere accesso alla sfilata. Una volta ...

AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - TeresaBellanova : Le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a @maumartina, scelto come vicedirettore aggiunto alla @FAO. Co… - LegaSalvini : MADE IN ITALY, #SALVINI: SERVE UN MINISTERO MODA E TURISMO - stefanorasi : Sanitario Made in Italy... In omaggio abbonamento @fattoquotidiano - graciouslysel : qualcuno guarderà made in Italy questa sera -