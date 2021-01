Made in Italy: la trama della fiction in onda su Canale 5 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Qual è la trama di Made in Italy, la serie tv in onda su Canale 5 dal 13 gennaio 2021? La serie racconta la storia di Irene, figlia di immigrati dal Sud che a metà degli Anni Settanta per mantenersi agli studi risponde all’annuncio della rivista di moda “Appeal”. La protagonista conquista presto un ruolo di prestigio nella rivista, sotto gli occhi della severa caporedattrice Rita Pasini, e – al ritmo dei cambiamenti della moda milanese – anche la sua vita cambierà radicalmente. La ragazza incontra gli stilisti dell’epoca, che proprio in quegli anni muovono i primi passi, dando il via alla straordinaria avventura del Made in Italy. Tutto ciò accade in un decennio, i Seventies, ricco di energie e di conflitti: sono gli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Qual è ladiin, la serie tv insu5 dal 13 gennaio 2021? La serie racconta la storia di Irene, figlia di immigrati dal Sud che a metà degli Anni Settanta per mantenersi agli studi risponde all’annunciorivista di moda “Appeal”. La protagonista conquista presto un ruolo di prestigio nella rivista, sotto gli occhisevera caporedattrice Rita Pasini, e – al ritmo dei cambiamentimoda milanese – anche la sua vita cambierà radicalmente. La ragazza incontra gli stilisti dell’epoca, che proprio in quegli anni muovono i primi passi, dando il via alla straordinaria avventura delin. Tutto ciò accade in un decennio, i Seventies, ricco di energie e di conflitti: sono gli ...

