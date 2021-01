Made in Italy, la prima puntata (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 13 gennaio 2021, su Canale 5, va in onda la prima puntata di Made in Italy, la serie ambientata nella Milano degli Anni Settanta che racconta la nascita dell’alta moda italiana tramite gli occhi di Irene (Greta Ferro), giovane giornalista all’interno della redazione di una rivista di moda. Il cast della serie tv, oltre che alla Ferro, include anche Margherita Buy (Rita), Fiammetta Cicogna (Monica), Maurizio Lastrico (Filippo) e Marco Bocci (John), oltre a numerose guest-star, come Stefania Rocca (Krizia), Raoul Bova (Armani), Claudia Pandolfi (Rosita Missoni) e Gaetano Bruno (Albini). Milano, metà degli anni ’70. Irene Mastrangelo è una ragazza di 23 anni che grazie ai sacrifici dei genitori, immigrati dal Sud Italia, è riuscita ad arrivare ad un passo dalla laurea in Storia dell’Arte. All’ultimo esame, dopo una ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 13 gennaio 2021, su Canale 5, va in onda ladiin, la serie ambientata nella Milano degli Anni Settanta che racconta la nascita dell’alta moda italiana tramite gli occhi di Irene (Greta Ferro), giovane giornalista all’interno della redazione di una rivista di moda. Il cast della serie tv, oltre che alla Ferro, include anche Margherita Buy (Rita), Fiammetta Cicogna (Monica), Maurizio Lastrico (Filippo) e Marco Bocci (John), oltre a numerose guest-star, come Stefania Rocca (Krizia), Raoul Bova (Armani), Claudia Pandolfi (Rosita Missoni) e Gaetano Bruno (Albini). Milano, metà degli anni ’70. Irene Mastrangelo è una ragazza di 23 anni che grazie ai sacrifici dei genitori, immigrati dal Sud Italia, è riuscita ad arrivare ad un passo dalla laurea in Storia dell’Arte. All’ultimo esame, dopo una ...

