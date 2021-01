“Made in Italy” anticipazioni, stasera la prima puntata su Canale 5: tutte le curiosità (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Questa sera, mercoledì 13 gennaio 2021, a partire dalle 21.25 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova serie Mediaset “Made in Italy”. Un commedia romantica che racconta la nascita della moda italiana nella Milano degli anni Settanta. Le protagoniste indiscusse di questa nuova serie sono: Greta Ferro e Margherita Buy. “Made in Italy” è già disponibile da più di un anno su Amazon Prime Video in seguito a un accordo siglato tra Mediaset e il servizio streaming americano. La prima stagione è composta da 8 episodi suddivisi in 4 puntate. Ecco tutte le anticipazioni di “Made in Italy”: dalla trama al cast. Leggi anche –> Nuove fiction Mediaset 2021, tutte ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Questa sera, mercoledì 13 gennaio 2021, a partire dalle 21.25 su5 andrà in onda ladella nuova serie Mediaset “in”. Un commedia romantica che racconta la nascita della moda italiana nella Milano degli anni Settanta. Le protagoniste indiscusse di questa nuova serie sono: Greta Ferro e Margherita Buy. “in” è già disponibile da più di un anno su Amazon Prime Video in seguito a un accordo siglato tra Mediaset e il servizio streaming americano. Lastagione è composta da 8 episodi suddivisi in 4 puntate. Eccoledi “in”: dalla trama al cast. Leggi anche –> Nuove fiction Mediaset 2021,...

