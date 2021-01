Made in Italy, anticipazioni puntata in onda mercoledì 13 gennaio su Canale 5 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Made in Italy, anticipazioni della puntata in onda mercoledì 13 gennaio 2021 alle 21:40 su Canale 5. mercoledì 13 gennaio 2021 su Canale 5 continua la staffetta di fiction originali iniziata con Il Silenzio dell’Acqua e continuata con Fratelli Caputo. Adesso è il turno di Made in Italy, una serie tv già disponibile da più di un anno su Amazon Prime Video in seguito a un accordo siglato tra Mediaset e il servizio streaming americano. La serie, attraverso la storia della protagonista Irene, racconta la nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni Settanta. L’appuntamento con la nuova fiction è per le 21:40 circa su Canale 5. La prima ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 13 gennaio 2021)indellain132021 alle 21:40 su5.132021 su5 continua la staffetta di fiction originali iniziata con Il Silenzio dell’Acqua e continuata con Fratelli Caputo. Adesso è il turno diin, una serie tv già disponibile da più di un anno su Amazon Prime Video in seguito a un accordo siglato tra Mediaset e il servizio streaming americano. La serie, attraverso la storia della protagonista Irene, racconta la nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni Settanta. L’appuntamento con la nuova fiction è per le 21:40 circa su5. La prima ...

AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - TeresaBellanova : Le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a @maumartina, scelto come vicedirettore aggiunto alla @FAO. Co… - ZZiliani : Le 20:14 del 4 ottobre, tre mesi e due giorni fa: con tanto di diretta tv, pubblico sugli spalti, interviste post (… - patriziagatto3 : RT @AlbertoBagnai: Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Conte ter… - MusicStarStaff : CS_Il momento magico della grande Moda Italiana: Made In Italy, la serie su Canale 5 dal 13 gennaio -