Made in Italy, Anticipazioni: la Prossima Puntata in onda il 20 gennaio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La seconda Puntata di Made in Italy, la serie sulla moda con Greta Ferro e Margherita Buy, andrà in onda sul Canale 5 il prossimo mercoledì 20 gennaio. Alcune Anticipazioni sulla trama. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La secdiin, la serie sulla moda con Greta Ferro e Margherita Buy, andrà insul Canale 5 il prossimo mercoledì 20. Alcunesulla trama.

AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - TeresaBellanova : Le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a @maumartina, scelto come vicedirettore aggiunto alla @FAO. Co… - LegaSalvini : ++ VERGOGNA, GOVERNO CONTRO AGRICOLTURA E MADE IN ITALY ++ - stefvrom : sto guardando made in Italy ?????? - Juv3girl38 : RT @Marie_Ange_92: Made In Italy è già un grandissimo SÌ. È il talento che viene valorizzato, che si mostra, che lotta per esserci. #Madein… -