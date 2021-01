Lukaku: “Il derby è futuro. Siamo pronti per affrontare la Juve” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’autore del gol vittoria interista, Romelu Lukaku, ha parlato ai così a fine partita microfoni di Rai Sport sul derby che aspetta l’Inter nel prossimo turno di Coppa Italia, ma anche sulla partita contro la Juventus: “Il derby appartiene al futuro, Siamo contenti di aver vinto contro una squadra fortissima con un grande allenatore. È importante per la nostra fiducia, dobbiamo continuare così. Stiamo lavorando, abbiamo parlato dopo la partita della Roma e ci Siamo detti che certi cali non devono succedere. Siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare da questi momenti. Stiamo crescendo e abbiamo voglia di migliorare. Con la Juve sarà una partita tattica, tra due squadre che stanno facendo belle cose. La Juve è una ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’autore del gol vittoria interista, Romelu, ha parlato ai così a fine partita microfoni di Rai Sport sulche aspetta l’Inter nel prossimo turno di Coppa Italia, ma anche sulla partita contro lantus: “Ilappartiene alcontenti di aver vinto contro una squadra fortissima con un grande allenatore. È importante per la nostra fiducia, dobbiamo continuare così. Stiamo lavorando, abbiamo parlato dopo la partita della Roma e cidetti che certi cali non devono succedere.una squadra giovane, dobbiamo imparare da questi momenti. Stiamo crescendo e abbiamo voglia di migliorare. Con lasarà una partita tattica, tra due squadre che stanno facendo belle cose. Laè una ...

RepFcInter : Coppa Italia, Fiorentina-Inter 1-2: decide Lukaku al 119', nei quarti derby con il Milan - Gazzettadmilano : Coppa Italia, Lukaku un attimo prima dei rigori qualifica l’Inter, ai quarti sarà derby. - Nicco_D612 : Fa più ascolti il derby che Fio-Mil, cosi possono farci varie rubriche, resta una buona prestazione dal 2T in poi e… - CornerKickBlog : Lukaku evita lo spettro dei rigori per l'Inter, Fiorentina eliminata, sarà derby col Milan ai quarti - news_bz : ?? Qualificazione faticosa per l’#Inter -