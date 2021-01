Luciano Floridi: "I social sono nell'infosfera. Servono nuove regole" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Che due amministratori delegati abbiano staccato la spina agli account Twitter e Facebook di Donald Trump ormai è cosa nota. Anche il motivo lo è: durante l’assedio di Capitol Hill il presidente in carica Trump buttava benzina sul fuoco, incitando i suoi sostenitori con una serie di tweet continuando ad affermare falsamente che le elezioni erano state truccate. Mark Zuckerberg e Jack Dorsey sono intervenuti e hanno preso la decisione che ha stupito tutti: bloccare i profili social del Presidente. Questa operazione dei Big Tech oggi ha aperto il dibattito: può un CEO decidere cosa si possa fare o meno sui socialnetwork? È giusto o sbagliato? I social network sono uno spazio privato, pubblico o privato ad accesso pubblico, come lo può essere per esempio una palestra? Twitter e Facebook hanno fatto bene ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Che due amministratori delegati abbiano staccato la spina agli account Twitter e Facebook di Donald Trump ormai è cosa nota. Anche il motivo lo è: durante l’assedio di Capitol Hill il presidente in carica Trump buttava benzina sul fuoco, incitando i suoi sostenitori con una serie di tweet continuando ad affermare falsamente che le elezioni erano state truccate. Mark Zuckerberg e Jack Dorseyintervenuti e hanno preso la decisione che ha stupito tutti: bloccare i profilidel Presidente. Questa operazione dei Big Tech oggi ha aperto il dibattito: può un CEO decidere cosa si possa fare o meno suinetwork? È giusto o sbagliato? Inetworkuno spazio privato, pubblico o privato ad accesso pubblico, come lo può essere per esempio una palestra? Twitter e Facebook hanno fatto bene ...

VOLAREVOLUTION : RT @formichenews: Luciano Floridi: 'Se si mettono due gocce di aceto nella bottiglia di vino più pregiata che abbiamo in casa, si butta via… - formichenews : Luciano Floridi: 'Se si mettono due gocce di aceto nella bottiglia di vino più pregiata che abbiamo in casa, si but… - Floridi : RT @Radio1Rai: #SocialNetwork. Giusto o sbagliato bannare l’account di #Trump dopo l’assedio a #CapitolHill ? “Hanno fatto bene, ma non va… - Radio1Rai : #SocialNetwork. Giusto o sbagliato bannare l’account di #Trump dopo l’assedio a #CapitolHill ? “Hanno fatto bene, m… - sandra_troia : RT @twittfilosofici: Twitter e Facebook possono togliere la parola al Presidente degli Stati Uniti? Risponde il filosofo Luciano Floridi… -

Ultime Notizie dalla rete : Luciano Floridi Luciano Floridi: "I social sono nell'infosfera. Servono nuove regole" L'HuffPost Luciano Floridi: "I social sono nell'infosfera. Servono nuove regole"

Il filosofo sul rapporto fra free speech e social dopo il blocco di Trump. "Gli Stati si riprendano la sovranità digitale" ...

Trump bannato: censura o necessità?

Riascolta Trump bannato: censura o necessità? di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Il filosofo sul rapporto fra free speech e social dopo il blocco di Trump. "Gli Stati si riprendano la sovranità digitale" ...Riascolta Trump bannato: censura o necessità? di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.