Lotteria degli scontrini, partenza rinviata. Il Cashback prosegue (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lotteria degli scontrini rinviata di un mese e oltre 3 milioni le persone che hanno partecipato al Cashback di Natale, il meccanismo di rimborso di Stato per i pagamenti elettronici, che dal primo gennaio è entrato ufficialmente a regime. Leggi anche › Il Cashback di Stato: come funziona, le novità da gennaio 2021 e il super Cashback › Cashback di Natale, dall’8 dicembre: come funziona e quanto vale il rimborso Cashback, quando i rimborsi? Saranno oltre 222 milioni i rimborsi che arriveranno entro la fine di febbraio sui conti correnti di chi ha ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di un mese e oltre 3 milioni le persone che hanno partecipato aldi Natale, il meccanismo di rimborso di Stato per i pagamenti elettronici, che dal primo gennaio è entrato ufficialmente a regime. Leggi anche › Ildi Stato: come funziona, le novità da gennaio 2021 e il superdi Natale, dall’8 dicembre: come funziona e quanto vale il rimborso, quando i rimborsi? Saranno oltre 222 milioni i rimborsi che arriveranno entro la fine di febbraio sui conti correnti di chi ha ...

Janus0148 : Crozza e il monologo sulla lotteria degli scontrini - fandalo73 : @myrtamerlino Questo governo di un paese fallito che si aggrappa ai cash back e alla lotteria degli scontrini e ai… - AndreaBonturi : @Nonha_stata @caciara83 i ristori sono a rischio perchè non si può arrivare a metà Gennaio e non avere fatto il pia… - Niko43625207 : @OrazeroO @matteosalvinimi E invece no: dimenticato il bonus vacanza? Personalmente mi ci sono pulito il cul0, assi… - Roky99760738 : RT @orosan1: @nicolomontarini Sta dimenticando il cash back e la lotteria degli scontrini. -