Lotteria degli scontrini, nuove regole per premi ed estrazioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo vari rinvii, di cui l'ultimo quello del 1° gennaio chiesto a gran voce dagli esercenti che chiedevano più tempo per adeguarsi, non è ancora stata ufficializzata la data di inizio della Lotteria degli scontrini. Il decreto Milleproroghe ha affidato la scelta della data definitiva a un provvedimento a doppia firma dei vertici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate. Chi vende avrà così qualche settimana in più per adeguare il software del registratore di cassa telematico e chi compra avrà più possibilità di partecipare alla Lotteria. Intanto, sono arrivate alcune novità sulla Lotteria degli scontrini, che riguardano sia il sistema a premi – che ora è articolato in maniera diversa – che le modalità di pagamento con le ...

