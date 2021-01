Lory Del Santo, la voce è boom: “Con il fidanzato di 29 anni…” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono sempre più affiatati Lory Del Santo e Marco Cucolo. La storia d’amore – nonostante la differenza di età (lei 62 anni, lui 29) – procede a gonfie vele e convivono a Milano. Il giovane napoletano è stato una roccia per Lory soprattutto dopo la scomparsa di Loren, che si è suicidato nel 2018. In una recente intervista rilasciata a Novella 2000 Lory Del Santo ha assicurato che con Marco Cucolo non c’è mai stata una crisi nonostante la lunga relazione d’amore. In una recente intervista al programma radiofonico Un giorno da pecora su Rai Radio 1 Lory Del Santo ha ammesso che l’intesa con il suo Marco è perfetta, anche nell’intimità. Lory ha ammesso di avere frequenti rapporti intimi con il suo compagno, anche se non sempre ne ha voglia: “Facciamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono sempre più affiatatiDele Marco Cucolo. La storia d’amore – nonostante la differenza di età (lei 62 anni, lui 29) – procede a gonfie vele e convivono a Milano. Il giovane napoletano è stato una roccia persoprattutto dopo la scomparsa di Loren, che si è suicidato nel 2018. In una recente intervista rilasciata a Novella 2000Delha assicurato che con Marco Cucolo non c’è mai stata una crisi nonostante la lunga relazione d’amore. In una recente intervista al programma radiofonico Un giorno da pecora su Rai Radio 1Delha ammesso che l’intesa con il suo Marco è perfetta, anche nell’intimità.ha ammesso di avere frequenti rapporti intimi con il suo compagno, anche se non sempre ne ha voglia: “Facciamo ...

