Lorena Forteza de Il Ciclone | che fine ha fatto? Ecco cosa fa oggi

Leggi su ck12

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)dopo il film di Pieraccioni ha avuto un periodo molto difficile. È riuscita a uscirne e ha ripresa in mano la sua vita Foto FacebookQuando nelle sale cinematografiche arrivò Ildi Leonardo Pieraccioni, fu un gran successo. Ancoraquando viene riproposto in televisione c’è un minimo di ascolti garantiti. Natalia Estrada e la modella colombianaerano le donne più in vista, belle e sensuali del film tra le ballerine di flamenco. Se il percorso avuto in Italia dalla Estrada è più noto (per molti anni ha lavorato con Mediaset),abbiadopo laè meno conosciuto. Il film di Pieraccione fu una bella parantesi poi seguì un periodo di depressione post parto. Scomparve ...