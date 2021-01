Lonardo | “Ho aderito all’intergruppo parlamentare per le città della ceramica artistica e tradizionale”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho, con grande entusiasmo,per le, costituitosi in Parlamento, ad iniziativa dell’On. Gianpaolo Cassese. Da sempre attenta alle esigenze dei maestri ceramisti, sono a completa disposizione per dare il mio contributo alle iniziative, che potranno essere messe in campo, anche sul piano legislativo, per tutelare e rilanciare questo importante comparto e lericonosciute dal Mise. In Campania contiamo ben sette prestigiose realtà, Ariano Irpino, Calitri, Cava dei Tirreni, Cerreto Sannita, Napoli Capodimonte, San Lorenzello e Vietri sul Mare, unite dalla loro antica tradizione ...