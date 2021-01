Lombardia: in Consiglio Regione progetto legge su tutele figli genitori separati (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Maggiore tutela dei minori, figli di genitori separati, nella gestione delle comunicazioni che riguardano la loro salute, l'istruzione e le pratiche amministrative. Lo prevede un progetto di legge approvato oggi dalla commissione Sanità del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Emanuele Monti (Lega). Il documento, illustrato dalla consigliera Gigliola Spelzini (Lega), intende garantire che entrambi i genitori siano allineati contemporaneamente sugli eventi della vita del figlio, promuovendo interventi per assicurare la gestione congiunta delle comunicazioni riguardanti i figli minori a entrambi i genitori. Nello specifico, per quanto riguarda le comunicazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Maggiore tutela dei minori,di, nella gestione delle comunicazioni che riguardano la loro salute, l'istruzione e le pratiche amministrative. Lo prevede undiapprovato oggi dalla commissione Sanità delregionale della, presieduta da Emanuele Monti (Lega). Il documento, illustrato dalla consigliera Gigliola Spelzini (Lega), intende garantire che entrambi isiano allineati contemporaneamente sugli eventi della vita delo, promuovendo interventi per assicurare la gestione congiunta delle comunicazioni riguardanti iminori a entrambi i. Nello specifico, per quanto riguarda le comunicazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Consiglio Dal consiglio regionale in Lombardia al reparto Covid di Crotone: ecco cos’ho capito sulla sanità Il Fatto Quotidiano Lombardia: in Consiglio Regione progetto legge su tutele figli genitori separati

