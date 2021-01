Locatelli, l’agente: «Grati a Milan e Sassuolo, ma ora cerca qualcosa di diverso» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) l’agente di Manuel Locatelli ha parlato del futuro del centrocampista di proprietà del Sassuolo Stefano Castelnovo, agente di Manuel Locatelli, in una intervista al Daily Mail ha parlato del futuro del centrocampista del Sassuolo. «Abbiamo ottimi rapporti col Sassuolo, il club è davvero ambizioso, vediamo cosa accadrà. Se arriverà una buona offerta, sarà interesse di tutti trovare un accordo. Saremo per sempre Grati al Sassuolo. E anche al Milan, ma credo che al momento lui sia alla ricerca di una nuova esperienza, in Italia o all’estero. Sogna di giocare la Champions, spero che sia lui che il Sassuolo possano ricevere un regalo in estate». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di Manuelha parlato del futuro del centrocampista di proprietà delStefano Castelnovo, agente di Manuel, in una intervista al Daily Mail ha parlato del futuro del centrocampista del. «Abbiamo ottimi rapporti col, il club è davvero ambizioso, vediamo cosa accadrà. Se arriverà una buona offerta, sarà interesse di tutti trovare un accordo. Saremo per sempreal. E anche al, ma credo che al momento lui sia alla ridi una nuova esperienza, in Italia o all’estero. Sogna di giocare la Champions, spero che sia lui che ilpossano ricevere un regalo in estate». Leggi su Calcionews24.com

