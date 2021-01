Lo spray nasale israeliano esiste | ma non sappiamo quanto funziona contro la Covid-19

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 10 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la segnalazione di un articolo, pubblicato l’8 gennaio 2021 dalla testata Agi-Agenzia Italia, intitolato “Loantiè potenzialmente valido, dice Maga” e sottotitolato «Il direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche: “Il Taffix potrebbe essere utilizzato come ulteriore presidio”». Notizie simili sono state riportate anche da altre testate italiane (qui,qui) e all’estero (qui,qui) La notizia è parzialmente vera, nel senso che il prodotto citatoe il professor Giovanni Maga, contattato da Facta, ha confermato le opinioni riportate nell’articolo. È bene però contestualizzare la vicenda, perché al momento le evidenze concrete per chiamarlo «anti» sono ...

La presidente di FederFarma Kaczmarek: durante il primo lockdown siamo rimasti l’unico vero presidio con accesso libero ...Per prevenire il contagio da Covid 19, risultano in aumento le soluzioni e le tecnologie alle quali è possibile ricorrere in attesa del vaccino. L’ultima trovata arriva da Israele e si chiama Taffix.