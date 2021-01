“Lo facciamo molto spesso. Faccio solo i miei doveri”: la confessione della showgirl col fidanzato 33 anni più giovane (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ne ha parlato Francesco Fardella su Libero: la coppia che ha tanto fatto parlare data la differenza di età, potrebbe convolare a nozze. Lory Del Santo (62 anni) e Marco Cucolo (29 anni) sono di certo molto affiatati. Un amore forse troppo appassionato Certo, la differenza di età si vede, ma non sembra essere un problema per la coppia che ormai vive la storia d’amore in modo stabile da molti anni. Lei, con un passato da showgirl alle spalle, lui con un futuro ancora davanti. L’amore c’è e si vede, anche sotto le coperte. “facciamo l’amore molto spesso”, confessa Lory Del Santo. “Cerco di rimanere sulle quattro volte a settimana. Vi sembra molto?”. Lory ha dichiarato che cerca di andare a letto ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ne ha parlato Francesco Farsu Libero: la coppia che ha tanto fatto parlare data la differenza di età, potrebbe convolare a nozze. Lory Del Santo (62) e Marco Cucolo (29) sono di certoaffiatati. Un amore forse troppo appassionato Certo, la differenza di età si vede, ma non sembra essere un problema per la coppia che ormai vive la storia d’amore in modo stabile da molti. Lei, con un passato daalle spalle, lui con un futuro ancora davanti. L’amore c’è e si vede, anche sotto le coperte. “l’amore”, confessa Lory Del Santo. “Cerco di rimanere sulle quattro volte a settimana. Vi sembra?”. Lory ha dichiarato che cerca di andare a letto ...

trash_italiano : Allora Donald, so che sei molto arrabbiato. Hai detto che tre, ripeto TRE, social network ti hanno bannato. Ovviame… - borghi_claudio : @ScarolaSonia Beh si è molto logico. Noi siamo scarsi perché con il 17% non facciamo cadere governi e non usciamo d… - TheG_Ralpha : @DAVIDPARENZO Lo scenario migliore sono le elezioni Facciamo votare la gente su chi preferiscono a palazzo chigi tr… - MonicaLottoV : @matteosalvinimi Ci stanno Segregando da 3 mesi, hanno mandato Salvini a processo per molto meno e noi ogni giorno… - Spinning2020 : @SalvatoreAurin3 @_veronicazanchi @GiorgiaMeloni In altri paesi, al momento, stanno affrontando la pandemia con nor… -

Ultime Notizie dalla rete : facciamo molto “Lo facciamo molto spesso. Faccio solo i miei doveri”: la confessione della showgirl col fidanzato 33 anni più giovane Periodico Italiano Barzini, i segreti di una dinastia. Grandi giornalisti del Novecento

Esce il 21 gennaio per Solferino il libro in cui Andrea Barzini rievoca i figli del grande inviato Luigi Senior: suo padre Luigi Junior e il fratello Ettore, morto a Mauthausen ...

Renzi ha Conte nel mirino. Il resto è contorno

Le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti annunciate stasera da Matteo Renzi sono la naturale conclusione della forte iniziativa politica presa dall’ex premier nonché leader di Italia Viva. Ren ...

Esce il 21 gennaio per Solferino il libro in cui Andrea Barzini rievoca i figli del grande inviato Luigi Senior: suo padre Luigi Junior e il fratello Ettore, morto a Mauthausen ...Le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti annunciate stasera da Matteo Renzi sono la naturale conclusione della forte iniziativa politica presa dall’ex premier nonché leader di Italia Viva. Ren ...