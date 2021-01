LIVE Virtus Bologna-Olimpia Lubiana, EuroCup basket in DIRETTA: inizia la seconda fase per le VNere (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Olimpia Lubiana. Si tratta del primo match delle top-16 di EuroCup 2020-2021 per le V-Nere. Si tratta di una sfida davvero d’alto profilo poiché i bolognesi sono ancora imbattuti nella seconda coppa continentale, ma il sodalizio della capitale slovena, a sua volta, sta facendo una grande annata e ha vinto quindici dei ventuno incontri disputati tra campionato e coppa. Non sarà una partita facile, dunque, per le V-Nere, ma Teodosic e compagni sono in formissima e sicuramente partono favoriti. La Virtus ha perso solo contro Milano nell’ultimo mese, a testimonianza del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradi. Si tratta del primo match delle top-16 di2020-2021 per le V-Nere. Si tratta di una sfida davvero d’alto profilo poiché i bolognesi sono ancora imbattuti nellacoppa continentale, ma il sodalizio della capitale slovena, a sua volta, sta facendo una grande annata e ha vinto quindici dei ventuno incontri disputati tra campionato e coppa. Non sarà una partita facile, dunque, per le V-Nere, ma Teodosic e compagni sono in formissima e sicuramente partono favoriti. Laha perso solo contro Milano nell’ultimo mese, a testimonianza del ...

