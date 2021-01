LIVE Virtus Bologna-Olimpia Lubiana 71-57, EuroCup basket in DIRETTA: le V-nere trionfano guidate da 25 punti di Belinelli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! Finisce qui, la Virtus Bologna trionfa 90-76 guidata da un Marco Belinelli da 25 punti. 90-76 1/2 ai liberi per Brown. Quindici secondi al termine. 90-75 1/2 dalla lunetta per Belinelli. 89-75 Perry segna due liberi. 89-73 Ancora Hunter, stavolta su assist di Markovic. 87-73 Gioco da tre punti di Blazic. 87-70 Hunter, servito dal solito Teodosic, raggiunge quota venti punti. 85-70 Tripla di Perry. 85-67 Marco subisce anche fallo e segna il libero aggiuntivo. 84-67 Belinelli, su assist di Teodosic, manda i titoli di coda. 82-67 2/2 ai liberi anche per Teodosic. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrafinisce qui, grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! Finisce qui, latrionfa 90-76 guidata da un Marcoda 25. 90-76 1/2 ai liberi per Brown. Quindici secondi al termine. 90-75 1/2 dalla lunetta per. 89-75 Perry segna due liberi. 89-73 Ancora Hunter, stavolta su assist di Markovic. 87-73 Gioco da tredi Blazic. 87-70 Hunter, servito dal solito Teodosic, raggiunge quota venti. 85-70 Tripla di Perry. 85-67 Marco subisce anche fallo e segna il libero aggiuntivo. 84-67, su assist di Teodosic, manda i titoli di coda. 82-67 2/2 ai liberi anche per Teodosic. ...

