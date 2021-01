LIVE Virtus Bologna-Olimpia Lubiana 71-57, EuroCup basket in DIRETTA: le V-Nere provano a dare il colpo di grazia agli sloveni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-60 Bomba di Perry, time out Virtus. 71-57 Hunter concretizza un gioco da tre punti che dà il +14 alle V-Nere. Sei minuti alla fine. 68-57 Hopkins prova a teNere vive le speranze dell’Olimpia Lubiana. 68-55 Due punti per Hunter. 66-55 2/2 ai liberi per Muric. 66-53 1/2 ai liberi per Belinelli. 65-53 Tripla di Blazic e anche lui raggiunge quota venti punti. 65-50 Hunter sigla il +15 su assist di Teodosic. 63-50 Hopkins fa 1/2 dalla lunetta. 63-49 Belinelli raggiunge quota venti punti con un’altra tripla. FINE TERZO QUARTO. 60-49 1/2 di Hopkins ai liberi. 60-48 Adams mette fine a un periodo di siccità per la Virtus con una tripla. 57-48 Rupnik da 1/2 dalla lunetta. 19.45 Antisportivo di Alibegovic. 57-47 Ancora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-60 Bomba di Perry, time out. 71-57 Hunter concretizza un gioco da tre punti che dà il +14 alle V-. Sei minuti alla fine. 68-57 Hopkins prova a tevive le speranze dell’. 68-55 Due punti per Hunter. 66-55 2/2 ai liberi per Muric. 66-53 1/2 ai liberi per Belinelli. 65-53 Tripla di Blazic e anche lui raggiunge quota venti punti. 65-50 Hunter sigla il +15 su assist di Teodosic. 63-50 Hopkins fa 1/2 dalla lunetta. 63-49 Belinelli raggiunge quota venti punti con un’altra tripla. FINE TERZO QUARTO. 60-49 1/2 di Hopkins ai liberi. 60-48 Adams mette fine a un periodo di siccità per lacon una tripla. 57-48 Rupnik da 1/2 dalla lunetta. 19.45 Antisportivo di Alibegovic. 57-47 Ancora ...

