LIVE Virtus Bologna-Olimpia Lubiana 52-42, EuroCup basket in DIRETTA: gli sloveni prova a reagire in apertura di terzo quarto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-47 Ancora Blazic che cerca di tenere a galla i suoi. 57-45 Due punti per Gamble. 55-45 E Teodosic risponde nuovamente con un altro canestro dall’arco. 52-45 Blazic segna da tre. 52-42 E Teodosic risponde a tono. 49-42 Bomba di Brown 49-39 1/2 dalla lunetta per Jones. 49-38 La Virtus si sblocca con una bomba di Ricci. 46-38 -8 Lubiana con Dimec. 46-36 Si riparte con due punti di Perry. FINE SECONDO quarto 46-34 Hodzic risponde a tono. 46-31 Ancora Markovic dall’arco, massimo vantaggio Virtus. 43-31 Si sblocca anche Markovic che segna da tre su assist di Teodosic. 40-31 Blazic da tre riporta in singola cifra lo svantaggio degli sloveni. 40-28 Ancora Hunter ed è +12 Virtus. 38-28 Due punti per Hunter. 36-28 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-47 Ancora Blazic che cerca di tenere a galla i suoi. 57-45 Due punti per Gamble. 55-45 E Teodosic risponde nuovamente con un altro canestro dall’arco. 52-45 Blazic segna da tre. 52-42 E Teodosic risponde a tono. 49-42 Bomba di Brown 49-39 1/2 dalla lunetta per Jones. 49-38 Lasi sblocca con una bomba di Ricci. 46-38 -8con Dimec. 46-36 Si riparte con due punti di Perry. FINE SECONDO46-34 Hodzic risponde a tono. 46-31 Ancora Markovic dall’arco, massimo vantaggio. 43-31 Si sblocca anche Markovic che segna da tre su assist di Teodosic. 40-31 Blazic da tre riporta in singola cifra lo svantaggio degli. 40-28 Ancora Hunter ed è +12. 38-28 Due punti per Hunter. 36-28 ...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Lubiana 26-23 EuroCup basket in DIRETTA: Belinelli cambia volto alle V-Nere - #Virtus… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Cedevita Olimpija 11-16 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Cedevita… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Lubiana EuroCup basket in DIRETTA: inizia l’incontro tra le V-Nere e gli sloveni -… - PaoloDiDomizio : #Virtus Siamo live con il pre gara ?? - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Lubiana EuroCup basket in DIRETTA: inizia la seconda fase per le VNere - #Virtus… -