LIVE – Virtus Bologna-Cedevita Olimpija 63-49, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Segafredo Virtus Bologna e Cedevita Olimpija si sfidano nella prima giornata del gruppo G delle Top-16 di Eurocup 2020/2021. Dopo un grande inizio le V nere vogliono dare seguito alla propria campagna europea, iniziata con l’obiettivo dichiarato di puntare al trofeo. Mercoledì 13 gennaio alle ore 18.30 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Virtus Bologna-Cedevita Olimpija 60-49 31? Belinelli assesta un ulteriore colpo (63-49) FINE TERZO QUARTO (60-49) 29? 1/2 Rupnik (57-48) 26? Persiste il margine in favore della Virtus (57-47) 23? Mini-break di 0-6 per gli ospiti che provano a riaffacciarsi sul -7 (49-42) 22? Tripla di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Segafredosi sfidano nella prima giornata del gruppo G delle Top-16 di. Dopo un grande inizio le V nere vogliono dare seguito alla propria campagna europea, iniziata con l’obiettivo dichiarato di puntare al trofeo. Mercoledì 13 gennaio alle ore 18.30 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA60-49 31? Belinelli assesta un ulteriore colpo (63-49) FINE TERZO QUARTO (60-49) 29? 1/2 Rupnik (57-48) 26? Persiste il margine in favore della(57-47) 23? Mini-break di 0-6 per gli ospiti che provano a riaffacciarsi sul -7 (49-42) 22? Tripla di ...

