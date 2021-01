LIVE Juventus-Genoa | Coppa Italia in DIRETTA | il Grifone sogna lo sgambetto alla Vecchia Signora

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera a tutti e benvenutitestuale di, sfida valida per gli ottavi di finale della, giunta all’edizione numero 74 della sua storia. Le due squadre si giocano l’accesso al turno successivo all’Allianz Stadium di Torino, dove la vincitrice affronterà una tra Sassuolo e Spal. Il pronostico è ovviamente tutto dparte dei bianconeri guidati da Andrea Pirlo, che settimana dopo settimana stanno finalmente prendendo le misure a questo campionato iniziando il 2021 con tre vittorie consecutive. Per la sfida di quest’oggi però il fu regista della Nazionale e dellastessa dovrà inventarsi qualcosa, con Paulo ...