LIVE Juventus-Genoa 2-2 | Coppa Italia in DIRETTA | inizia il primo supplementare

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93? Scamacca tenta la conclusione da posizione defilata, Bernardeschi mette in angolo 92? Prova il cross in mezzo Kulusevski, senza fortuna. Lasi lamenta per un tocco di mano di Rovella, Chiffi fa proseguire. Poi tenta la conclusione Rafia, senza fortuna COMINCIA ILTEMPOFINISCE QUI! SI VA AI SUPPLEMENTARI! 93? Prova ad andaremente in porta Ronaldo, pallone alto. 92? Cristiano Ronaldo guadagna una punizione da posizione defilata 90? Tre minuti di recupero 90? Si fa subito sentire Ronaldo, ma Bani copre bene sul portoghese 88? Kulusevski è l’ultimo a provarci, tenta di sfondare a destra ma guadagna solo un angolo. Intanto entra Ronaldo per Wesley 86? Squadre allungate, Morata si defila sulla sinistra e ...